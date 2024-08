Hernanes: “Alla Juventus si vive per vincere, volevo la Champions”

Hernanes, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sull'esperienza in bianconero, parlando anche della Champions League.

Hernanes, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Gianlucadimarzio.com. Ecco le sue parole: “Io volevo andare all’Inter per raggiungere alcuni obiettivi, ma era comunque difficile per me perché avevo creato un rapporto stretto con i compagni, la società e i tifosi della Lazio. Ero molto emozionato. È stato bello vivere a Milano. Una bella piazza, l’Inter è una delle squadre più forti al mondo.

[fncvideo id= autoplay=trueÈ stato molto bello. C’è stato un periodo in cui sono finito in panchina: era arrivato Mancini e aveva portato qualche suo giocatore. Non mi è piaciuto molto il mio atteggiamento, non mantenevo la concentrazione. Poi alla fine lui mi ha dato un’opportunità e da lì ho giocato bene e non mi ha più tolto.

Juventus? Volevo giocare la Champions. Mi è piaciuta molto la mentalità, alla Juve si vive per vincere. Se si perde non si scherza. Io mi sono calato molto bene in questa mentalità. Ho imparato che solo così si vince a questi livelli. ’erano Pogba e Dybala… Paulo aveva un piede fantastico, Paul una forza pazzesca e una tecnica che faceva la differenza. Finire la mia carriera a casa è stato bello, ero partito a 15 anni ed è stato fantastico giocare vicino alla mia famiglia, i miei amici”.