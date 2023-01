Napoli-Juventus, le statistiche della disfatta bianconera

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato le statistiche post-gara della partita tra i bianconeri ed il Napoli, match terminato 5-1.

redazionejuvenews

La Juventus, ieri sera, è stata sconfitta dal Napoliper 5-1. Ecco le statistiche della gara pubblicate dal sito di Madama: "La Juventus ha subito 5 gol in un incontro di Serie A per la prima volta dal 30 maggio 1993 (1-5 v Pescara); inoltre, il Napoli ha segnato 5 gol contro i bianconeri per la seconda volta nella loro storia nella competizione, dopo il 20 novembre 1988 (in trasferta).

Primo gol di Victor Osimhen contro la Juventus in Serie A al quarto tentativo: il nigeriano ha chiuso la quinta striscia di imbattibilità più lunga dei bianconeri nel massimo campionato (770 minuti). Arkadiusz Milik ha fornito il primo assist in Serie A dal 28 aprile 2019, quando indossava la maglia del Napoli in casa del Frosinone. Angel Di Maria ha realizzato il suo secondo gol in Serie A, dopo aver partecipato attivamente a due marcatore all’esordio contro il Sassuolo.

Wojciech Szczesny ha subito almeno 5 gol in una singola partita dei cinque grandi campionati europei per la prima volta dal febbraio 2014, dopo aver mantenuto la porta inviolata per 680 minuti in Serie A. Federico Chiesa ha disputato una partita da titolare in Serie A a distanza di 1 anno e 4 giorni dall’ultima volta, era il 9 gennaio 2022 contro la Roma all’Olimpico. Massimiliano Allegri ha raggiunto quota 450 panchine in Serie A diventando l’ottavo tecnico a raggiungere questo traguardo da quando Opta raccoglie il dato (1983/84)".