Under 19, la Juventus passa 1-0 in casa dell’Udinese: decide Mancini

Seconda vittoria consecutiva per la formazione di mister Montero, che ha battuto in trasferta i friulani, grazie a una rete del centravanti

Dopo quella con il Sassuolo, seconda vittoria consecutiva per la squadra di Montero, che ha battuto l'Udinese 1-0 in trasferta. Il report dal sito ufficiale della Juventus: "Si parte forte in Friuli-Venezia Giulia e dopo appena otto giri di orologio arriva la prima grande opportunità del match ed è per la Juventus Under 19: Yildiz imbecca Turco mettendolo a tu per tu con Piana: il suo tentativo, però, finisce alto. Dieci minuti più tardi è sempre il nostro numero 9 il protagonista, ma la sua conclusione termina a lato di un soffio.