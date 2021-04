Under 23, la Juventus vince con la Carrarese e si qualifica ai play-off

La Juve vince con la Carrarese e si qualifica ai play-off

TORINO - Il sito web ufficiale della Juventus ha pubblicato la cronaca della partita di ieri tra bianconeri Under 23 e Carrarese: "A due giornate dalla fine della regular season la posta in palio è molto alta ed entrambe le squadre iniziano l'incontro cercando di non scoprirsi e di rimanere compatte tra i reparti. Con il passare dei minuti il copione non cambia e per vedere la prima conclusione in porta bisogna attendere il minuto 19: Aké, con il fisico, si libera della pressione di un avversario, entra in area di rigore e calcia con il destro verso la porta di Mazzini che risponde, però, presente. Una conclusione con il mancino di Ranocchia porta a due il numero di tentativi verso la porta dei toscani da parte dei bianconeri. Il primo tempo non offre ulteriori occasioni da gol e le due squadre rientrano negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.