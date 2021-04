Ceferin: “Juve, Real e Barca riceveranno le pene piu severe”

Il presidente UEFA ha parlato

Tutti devono prendere le conseguenze per quello che hanno fatto e non possiamo far finta che non sia successo niente. C'è una chiara differenza tra i club inglesi e gli altri sei. Si sono tirati fuori prima, hanno ammesso di aver fatto un errore".

SU AGNELLI - : "E' stato molto stressante, mi sono sentito come messo in lavatrice. Sabato sono andato in Svizzera, otto ore di auto, e avevo tutto pronto per parlare delle nuove riforme per la Champions League e le coppe europee. Stavo anche ringraziando Agnelli, ma da allora ho cambiato quattro volte il discorso. Stavano preparando cose che non mi hanno mai detto. Il tizio (Agnelli, ndr) mi mentiva dicendo 'Non è vero, non è vero...'. Alla fine invece era vero e io devo raccontare pubblicamente ciò che è successo".