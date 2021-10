Ululati per Kean dal settore ospiti della Roma

Un'altra cattiva situazione ieri sera allo Stadium dove si sono sentiti alcuni "buu" nei confronti del giocatore

La Juventus ieri sera si è imposta sulla Roma per 1-0 grazie al gol di Moise Kean . L'attaccante italiano è stato fortunato nella rete, deviando con la testa un colpo di testa di Bentancur che non avrebbe trovato la stessa fortuna. Un gol che ha regalato i tre punti alla Juventus, capace dopo il vantaggio di controllare il risultato per tutta la partita senza rischiare niente, tranne nel finale del primo tempo con la Roma che ha sbagliato un calcio di rigore con Veretout . Il secondo tempo è passato senza particolare apprensione per i bianconeri, che hanno gestito il vantaggio stoppando le folate offensive della Roma grazie ad una grande prestazione da parte della retroguardia bianconera.

Tre punti importanti per la Juventus, che fa un ulteriore passo in avanti in classifica e si porta a ridosso delle prime posizioni, grazie anche agli stop delle squadre davanti a lei: i bianconeri si trovano ora a 14 punti, a tre punti dall'Inter terza in classifica contro cui i bianconeri scenderanno in campo domenica a San Siro. Un'altra partita importante per la rincorsa bianconera ai primi posti, con il Napoli che è primo e si trova ancora a dieci punti di vantaggio sulla squadra di Allegri, seguito dal Milan a due lunghezze di distacco.