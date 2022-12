Juve, ultimo allenamento del 2022. Domani seduta pomeridiana

La Juventus ieri è scesa in campo contro lo Standard Liegi, per la sua ultima amichevole, giocata tra le mura dell'Allianz Stadium, davanti a diecimila spettatori. La squadra di Massimiliano Allegri ha salutato il 2022 con un pareggio per 1-1. La formazione bianconera è passata in svantaggio nel primo tempo, con in campo alcuni dei giocatori rientrati da poco, dopo l'impegno nel Mondiale. Nel secondo tempo, invece, con molti giovani in campo, ha trovato il pareggio con un rigore segnato da Soulè.