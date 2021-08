Udinese-Juventus: la probabile formazione bianconera

Squadre in campo alle 18:30

redazionejuvenews

La Juventus farà oggi pomeriggio il suo esordio in campionato, che avverrà alla Dacia Arena di Udine contro l'Udinese di Gotti. Gli uomini di Massimiliano Allegri sono arrivati nella città friulana nella tarda serata di ieri, e questo pomeriggio alle 18:30 giocheranno la loro prima partita nella nuova Serie A. Il tecnico della Juventus ha parlato ieri in conferenza stampa, avvertendo subito della necessità di trovare una coesione e una strada comune per la squadra, che non dovrà soffrire di alti e bassi come troppo accaduto la scorsa stagione, con i risultati altalenanti che hanno compromesso la classifica dei bianconeri, che hanno perso man mano sempre più terreno dalla testa della classifica.

Le ultime due amichevoli contro l'Atalanta e la Juventus Under 23 hanno dato ad Allegri alcune indicazioni sulla condizione dei giocatori e sul loro livello di preparazione, così che il tecnico toscano ha potuto valutare meglio chi mandare in campo questa sera. Al netto degli assenti Arthur e Rabiot, che stanno recuperando dai rispettivi infortuni, e dello squalificato McKennie, l'allenatore della Juventus avrà tutto il gruppo a disposizione: tra i convocati figurano anche Kaio Jorge e Locatelli, che potrebbero quindi fare il loro esordio in bianconero.

La Juventus che scenderà in campo a Udine dovrebbe schierarsi con Wojciech Szczesny tra i pali, davanti a lui dovrebbero agire Leonardo Bonucci e Matthijs de Ligt come centrali, con Cuadrado e Alex Sandro sulle fasce. A centrocampo, vista l'assenza di Rabiot e Arthur e visto che Locatelli è appena arrivato, giocheranno Bentancur e Bernardeschi, con Aaron Ramsey che agirà davanti alla difesa, nel ruolo in cui Massimiliano Allegri lo ha provato in queste uscite estive. In avanti insieme a Cristiano Ronaldo dovrebbero giocare Federico Chiesa e Paulo Dybala, nel tridente che tanto bene ha fatto nell'amichevole contro l'Atalanta.

JUVENTUS (4321): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Ramsey, Bernardeschi; Chiesa, Dybala; Cristiano Ronaldo