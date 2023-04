Verso Inter-Juve, tutti i diffidati del match di stasera: ecco chi rischia

Scatta il countdown per Inter-Juventus, il quarto derby d'Italia della stagione che si terrà a San Siro alle ore 21.00. Si parte dal concitato 1-1 della sfida di andata dove tutto è ancora aperto. Due stagioni particolari per Inter e Juve con rendimenti altalenanti, episodi extra calcistici e infortuni. Ed è così che stasera potrebbe essere un'opportunità per le due squadre per risollevarsi da questi ultimi mesi.