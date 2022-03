Impallomeni: “L’Italia ha fatto tanti record con Mancini, contento che resti”

Stefano Impallomeni, ha trattato il tema della Nazionale italiana e della corsa per il tricolore, sfida ancora apertissima.

Su Mancini: "Io penso che non sia possibile un’eliminazione con la Macedonia. Per quanto riguarda Mancini sono contento del fatto che lui resti anche perché non c’è di meglio. Va comunque ricordato che è dal 2010 che l’Italia non va bene e l’unica parentesi differente è stato il gioco di Mancini. L’Italia ha anche fatto vari record sotto la sua guida. Lui resta perché ci crede, come ha dimostrato anche oggi dicendo che nel caso fossimo andati al Mondiale con due o tre calciatori in più ce lo potevamo giocare. La domanda poi da farsi è quanto è appetibile la Nazionale per gli allenatori."