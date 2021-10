Tudor: “Difficoltà Juve? Con il tempo risolveranno qualche problemino che hanno”

Il tecnico ha parlato

Igor Tudor, allenatore dell'Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa al termine del match di ieri contro la Juventus: "Migliore partita della stagione? Non lo so, è sempre difficile fare paragoni tra partite che abbiamo giocato. Sono chiaramente contento, è un bel risultato: faccio i complimenti ai ragazzi, che hanno dato tutto quanto. Andiamo avanti, con ottimismo. Simeone? È un ragazzo perbene, e poi ha queste qualità: se non le hai non fai tutti questi gol come ha fatto lui nelle ultime due. Sono sempre i giocatori che ti fanno vincere o perdere. Si è adattato bene a questo tipo di calcio.

Due punti in più della Juve da quando sono qui? Sono tanti punti, è chiaro. Ma uno non ragiona così: non ha aspettative, lavora e vede che ha giocatori forti, ed è contento. Un allenatore non fa programmazioni, penso che nello sport facciano così tutti. Una rivincita per me nei confronti della Juve? Non c'è nessuna rivincita, lo scorso anno ho fatto una bellissima esperienza, ho avuto un gran rapporto con Pirlo, che potrà fare bene in futuro, ne sono sicuro. Sono contento della mia squadra, non bisogna mollare di un centimetro e andare ancora più forte.

Se mi sento un allenatore sottovalutato? Io faccio il mio lavoro, sta agli altri giudicare. È un lavoro molto difficile, anche da giudicare: quando sei giocatore, tutti possono dire se sei forte oppure no. Di un allenatore non puoi misurare la qualità: magari vinci perché hai una grande squadra. Io faccio il mio, bisogna godere di ogni momento e divertirsi, e quel che viene è una conseguenza. Ma ripeto, è difficile giudicare il lavoro di un tecnico. Difficoltà Juve? Non ne voglio parlare: è un grande club, con un grandissimo allenatore, che con il tempo risolverà qualche problemino che hanno ne sono certo".