Tre rinnovi di contratto complicati: la situazione

Il direttore sportivo della Juventus, Federico Cherubini, ha sul tavolo tre rinnovi di contratto complicati

Per quanto riguarda Federico Bernardeschi, la situazione è abbastanza complicata. Il giocatore guadagna molto però non gioca molto. Berna vorrebbe restare alla Juventus, ma la società bianconera ha diversi dubbi in merito proprio legate allo stipendio del giocatore. L'esterno, se vorrà restare ancora per due-tre anni dovrà sicuramente ridursi lo stipendio anche perché il club bianconero già sta facendo diversi sforzi economici per offrire il contratto a Cuadrado e a Dybala. Nelle prossime settimane sicuramente ci saranno novità in merito. Intanto, il procuratore del giocatore sarebbe a lavoro con la società per trovare l'intesa definitiva per il rinnovo con taglio dello stipendio. In caso non si riuscisse a trovare un accordo, Bernardeschi andrà via. Alla Juve però non converrebbe visto che monetizzerebbe zero e risparmierebbe solo sullo stipendio.