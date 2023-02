Nantes, grave lutto per l’attaccante Ganago: salterà la sfida con la Juve

Dopo la vittoria per 1-0 contro la Fiorentina, laJuve si prepara a sfidare il Nantes, match valido per i playoff di Europa League. I francesi stanno vivendo un buon momento di forma, reduci dalla vittoria in campionato contro il Lorient. Per la squadra di Massimiliano Allegri si prospetta una partita difficile ma da vincere a ogni costo.