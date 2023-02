Torino, solo 2-2 con la Cremonese, Juric: “Derby? Si può fare bene”

Ieri, nel Monday Night della ventitreesima giornata di Serie A, il Torino ha pareggiato per 2-2 con la Cremonese allo stadio Olimpico Grande Torino. I granata sono passati in vantaggio al 41' con il calcio di rigore trasformato da Sanabria. I grigiorossi però non hanno mollato e hanno trovato il pareggio al 54' con il gol di Tsadjout. La squadra di Ballardini poi è anche andata in vantaggio con la rete di Valeri al 74'. A evitare la sconfitta per i padroni di casa ci ha pensato Singo al 79'.