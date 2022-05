I TOP e FLOP di Juve-Lazio: Morata brilla, Alex Sandro distratto

La Juventus ieri, nell'ultima partita casalinga di questa stagione, ha pareggiato 2-2 contro la Lazio di Sarri. Chi sono stati i TOP e FLOP?

La Juve ieri ha giocato l'ultima partita casalinga della stagione, pareggiando 2-2 contro la Lazio . La squadra di Massimiliano Allegri aveva chiuso il primo tempo in vantaggio sul 2-0 . Poi nella ripresa la Lazio ha subito accorciato le distanze. E proprio quando la gara sembrava chiusa, a l 96' è arrivato il pareggio biancoceleste . L'aspetto agonistico del match però è passato in secondo piano rispetto a quello sentimentale. La serata infatti sarà ricordato per gli addii di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala , alla loro ultima partita all'Allianz Stadium. Entrambi sono stati salutati con grande affetto dal pubblico presente. La Juve ora dovrà ricostruire e sostituirli. Ma chi sono stati i migliori e i peggiori in campo?

Tra i TOP , il migliore in campo è stato Alvaro Morata . La Gazzetta dello Sport gli ha dato un 7,5 in pagella, commentando: "Torino e il mondo, comunque vada, sappiano che Alvaro ha classe . Assist , gol , qualche lacrima trattenuta. È stata l’ultima?". Lo spagnolo ha servito un cross perfetto per l'1-0 e poi ha trovato un gran gol a giro praticamente dal nulla per il 2-0. Bene anche Vlahovic , che ha segnato un bel gol di testa chiudendo bene sul primo palo, arrivando a quota 24 in campionato. Nota a margine per Chiellini : nulla di particolare nei suoi 17 minuti , ma sono stati il simbolo di 17 anni straordinari .

Tra i FLOP, uno dei peggiori della Juventus c'è sicuramente Alex Sandro, autore dell'autogol del 2-1. La Gazzetta dello Sport gli ha dato un 5,5, motivandolo così: "Fuori posizione su un cross di Lazzari. Sul gol del 2-1… sono i rimpalli della vita". Ancora una volta il brasiliano è stato protagonista di errori in difesa, senza nemmeno fare grandi cose in attacco. Non bene anche Locatelli: l'ex Sassuolo era rientrato in anticipo, per essere presente nella finale di Coppa Italia, ma è comprensibile che dopo un lungo stop, per di più a fine stagione, non sia in condizione per far vedere le sue qualità. Nota di demerito per Cuadrado, che poteva gestire meglio la palla che ha portato al 2-2.