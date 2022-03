I TOP e FLOP di Juve-Villareal: Vlahovic ci prova, disastro Rugani e Rabiot

Nella sconfitta contro il Villareal non tutto è da buttare in casa Juve: ecco i top e i flop del match di Champions League

redazionejuvenews

Dopo l'1 a 1 nel match di andata ieri la Juventus per passare il turno avrebbe dovuto vincere. La squadra di Massimiliano Allegri è quindi scesa in campo con la giusta mentalità, sfiorando più volte il gol nel primo tempo. Poi il blackout. Nella seconda frazione di gioco i bianconeri non sono riusciti a continuare su quel ritmo e quando il Villareal ha segnato su calcio di rigore hanno perso ogni certezza, prendendo un'imbarcata. Il 3 a 0 finale è un risultato forse troppo duro. Ma chi sono stati i migliori e i peggiori in campo?

L'unico vero TOP della partita è Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo ce la mette tutta per cercare il gol, andandoci vicinissimo nel primo tempo. La traversa però gli spezza in gola il grido di gioia. Per La Gazzetta dello Sport la sua prestazione è da 7 pieno: "Basta che il pallone gli capiti vicino e son pericoli, solo che poi non arriva più... I club più ricchi si scanneranno per Haaland, la Juve ha già lui". Gli altri? Si salvano con una sufficienza Szczesny e De Sciglio. Il portiere polacco per 75 minuti non viene mai chiamato in causa e nel finale non può nulla sui gol del Villareal. Il terzino italiano, invece, gioca una partita precisa e ordinata sia in fase offensiva che in quella difensiva.

Purtroppo i FLOP si sprecano. Tutti gli altri giocatori sono infatti da bocciare, chi più, chi meno. I peggiori in assoluto, però, sono di sicuro Rugani e Rabiot. Il difensore italiano gioca una partita sufficiente per 3/4 del match... poi compie il fallo che porta al rigore dell'1 a 0. Da quel momento in poi la Juve crolla. Una partita bloccata come quella poteva essere sbloccata soltanto dalla giocata di un singolo o da un errore. Purtroppo è lui a commetterlo. I commenti su Rabiot ormai sono sempre gli stessi e si possono riassumere in una semplice domanda: "Perchè?". Il francese non attacca, non difende, non aiuta la manovra, a tratti viene da chiedersi se sia veramente in campo. Perchè è in campo? Perchè Allegri continua a dargli fiducia? Forse sarebbe meglio dare spazio al giovane Miretti...