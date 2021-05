Tomori: “Notte speciale per noi. Andiamo avanti così”

Le parole del difensore rossonero

redazionejuvenews

Il giorno dopo il successo sulla Juventus, in casa Milan è ancora grande l'eccitazione per un 3-0 che avvicina sempre di più la qualificazione alla Champions League. Ai microfoni di Milan TV ha parlato il difensore anglo-canadese Fikayo Tomori, autore ieri del suo primo gol in Serie A con un colpo di testa, che è valso il punto del definitivo 3-0:

"È stata una notte veramente speciale per noi. Sono contento per aver segnato il mio primo gol ma la cosa più importante è stata la vittoria della squadra. Questo risultato e il gol ha reso la notte speciale. I nostri tifosi sono stati grandiosi. Ci hanno sostenuto tantissimo. È stato bellissimo vedere la passione dei tifosi ed è stato triste non vederli allo stadio. Non ero abituato a vedere qualcosa di simile, mi ha sorpreso tantissimo. Spero sia stato un grande regalo per loro la vittoria di stasera. Certamente ci aspettano tante grandi partite. Questa vittoria ci dà un vantaggio ma non è stato fatto ancora niente. Ora dobbiamo continuare così e restare concentrati sul Torino. Poi pensiamo a Cagliari e Atalanta".

Alle parole del difensore hanno poi fatto eco quelle del compagno Bennacer. L'algerino ha dichiarato: "Il mister ci ha detto che era come un finale e le finali si vincono, abbiamo lavorato tanto e abbiamo fatto bene. Con il Milan penso che sia stata la partita più bella, è una partita che conta tanto. Non dobbiamo mollare, tra tre giorni giochiamo e abbiamo fatto una grande partita contro una grande squadra. Ibrahimovic e Kjaer sono giocatori che hanno esperienza, noi facciamo ciò che loro dicono. Quando hai un giocatore come Ibrahimovic che ti dice che devi dare tutto per questa squadra. Mancano ancora tre partite, dobbiamo lavorare tanto e dare tutto. Siamo sulla strada giusta ma non è finita ancora".