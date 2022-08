Juventus, ufficiale l’arrivo dal Vicenza di Tommaso Mancini

L'attaccante classe 2004 Tommaso Mancini, acquistato dal Vicenza, è a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Juventus.

redazionejuvenews

Il mercato della Juventussta vivendo un rush finale rovente. Per l'attacco si va verso la chiusura per Arkadiusz Milik. Dopo il summit di ieri tra Massimiliano Allegri e la dirigenza, la scelta per il vice Vlahovic è caduta sul centravanti polacco, che ha superato la concorrenza di Memphis Depay. Per il centrocampista invece il nome in pole è sempre quello di Leandro Paredes. La Juve sta lavorando per portare a Torino il giocatore argentino in prestito con obbligo di riscatto. Ma il club bianconero, come da tradizione, è sempre attenta anche ai giovani. L'ultimo colpo in prospettiva della Vecchia Signora è Tommaso Mancini, attaccante in arrivo dal Vicenza.

Questa mattina il giocatore è arrivato al JMedical per effettuare le visite mediche di rito, poi svolgerà tutte le pratiche per diventare ufficialmente un giocatore della Juventus. Mancini arriverà per 2,5 milioni di euro, bonus compresi, e sarà aggregato all'Under 23 di mister Massimo Brambilla, forse con un passaggio preliminare dalla Primavera di Paolo Montero. Il centravanti classe 2004 è uno dei giovani prospetti più interessanti del panorama italiano e su di lui so erano mosse anche Milan e Roma, prima dell'affondo decisivo dei bianconeri.

La punta vicentina, nella scorsa stagione, ha esordito in B con i biancorossi, disputando 9 partite tra il campionato cadetto e la Coppa Italia. Due anni fa, invece, Mancini ha raggiunto la doppia cifra in Primavera 2 sempre con la maglia dei veneti. Nei giorni scorsi il suo trasferimento ha provocato anche delle polemiche. L'AIACS, associazione dei procuratori, ha denunciato un possibile illecito regolamentare del club. Secondo le indiscrezioni, la Juventus avrebbe versato una commissione di 2 milioni di euro alla famiglia del giovane attaccante. L'Assoprocuratori in merito ha chiesto chiarimenti alla FIGC e al Coni (non è permesso ai familiari svolgere le funzioni di agente, senza precisi requisiti normativi). Intanto in giornata è arrivata l'ufficialità del suo acquisto, con un tweet della Juventus.