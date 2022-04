Tanti auguri Kulusevski, talento mai esploso in bianconero

Oggi è il compleanno di Dejan Kulusevski, centrocampista passato dalla Juventus, rivelatosi una delusione.

redazionejuvenews

Il 25 aprile di 22 anni fa, a Stoccolma, nasceva Dejan Kulusevski, attuale calciatore del Tottenham ed ex Juventus. Lo svedese inizia la carriera in patria, prima di arrivare nelle giovanili dell'Atalanta nel 2016. L'avventura con la Dea durerà per ben tre stagioni, con anche tre presenze in prima squadra, prima del passaggio in prestito al Parma nell'estate del 2019. Con i crociati, il classe 2000, emerge come un prospetto interessantissimo della Serie A, grazie ai 10 gol e 10 assist nell'annata 2019-20, numeri che gli fanno ricevere la chiamata della Juventus, che nel 2020 lo acquista per oltre 40 milioni di euro, bruciando la concorrenza dell'Inter e di Antonio Conte.

In bianconero, la prima stagione parte col botto, grazie alla rete nella prima giornata di campionato. Con l'esplosione di Chiesa, però, il minutaggio dell'ex Atalanta diminuisce sempre di più, fino a diventare un jolly da utilizzare in determinate partite. Andrea Pirlo, tecnico della Vecchia Signora nella scorsa stagione, lo fa comunque entrare in campo quasi sempre, infatti a fine stagione le presenze di Kulusevski sono ben 47, condite da 7 gol, di cui uno decisivo nella finale di Coppa Italia contro la sua ex squadra. Lo svedese, al netto delle difficoltà, conquista una Supercoppa e la Coppa Italia, un bilancio tutto sommato buono per essere la prima esperienza in una big.

Nella stagione 2021-22, quella attuale, Pirlo viene sostituto da Allegri, e diverse cose cambiano per lo svedese. Il minutaggio è sempre inferiore, inoltre quando Kulusevski viene mandato in campo, spesso gioca in diverse posizioni rispetto al suo ruolo naturale. Le presenze, a metà stagione sono 27, con soli 2 gol, motivo per cui il classe 2000, di comune accordo con la Juventus, decide di trasferirsi al Tottenham, da Antonio Conte che già due anni fa era rimasto folgorato dall'ex Parma. Da quando è in Inghilterra, Kulusevski è finalmente sbocciato e l'avventura con la Juventus sembra giunta al capolinea, definitivamente.