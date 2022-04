Juventus, il borsino dei calciatori mandati in prestito dai bianconeri

La Juventus, per poter finanziare il prossimo calciomercato estivo, avrà bisogno anche dei riscatti di alcuni prestiti.

redazionejuvenews

La Juventus sta già lavorando sul fronte del calciomercato estivo. Tanti sono i calciatori nell'orbita della squadra bianconera, da Raspadori a Pogba, da Milinkovic-Savic a Rudiger. La Vecchia Signora però, per accontentare Massimiliano Allegri, dovrà mettere mano al portafoglio in modo sostanziale, motivo per cui le cessioni saranno fondamentali per garantirsi almeno una buona parte della campagna acquisti, vista anche la situazione finanziaria della Juventus, non delle migliori, considerando anche il nuovo Fair Play della UEFA, che impone ai club si non superare una certa cifra, in relazione ai ricavi.

Madama ha attualmente in prestito per l'Italia e per l'Europa ben 12 giocatori, tra diritti di riscatto e vari obblighi condizionati. Merih Demiral, difensore dell'Atalanta, sta disputando una buona stagione con la maglia della Dea, motivo per cui il riscatto è praticamente cosa fatta, con quasi 30 milioni che potrebbero entrare nelle casse juventine. Anche Rolando Mandragora, probabilmente, verrà riscattato dal Torino, dopo un anno e mezzo di prestito, e la cifra qui si aggira intorno ai 15 milioni. Un altro calciatore quasi certo del riscatto è Dejan Kulusevski, che da quando è approdato al Tottenham, è diventato un punto fermo della squadra di Antonio Conte, e anche qui, come per Demiral, l'incasso dovrebbe essere sui 30 milioni.

Questi tre calciatori, quindi, potrebbero portare nelle casse juventine ben 75 milioni, anche se alcuni fondi sono già destinati, come il riscatto di Federico Chiesa. Le situazioni di stallo riguardano principalmente Marko Pjaca e Aaron Ramsey; il croato, al Torino, ha vissuto una stagione in chiaroscuro, con più bassi che alti, come al solito fermato da infortuni muscolari, quindi il riscatto è in bilico. Il gallese, invece, dopo un avvio molto deludente, sta scalando le gerarchie ai Rangers, motivo per cui, la squadra scozzese, potrebbe opzionare l'acquisto per la prossima stagione. Gli altri prestiti sono invece secchi, come nel caso di Fagioli, Rovella e Dragusin.