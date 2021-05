Talking points: Roma-Juventus Women

I punti salienti della vittoria delle bianconere a Roma

redazionejuvenews

Laureatasi campione d'Italia per la quarta volta consecutiva, la Juventus Womennon ha intenzione di fermare la propria marcia. Le bianconere, grazie alla rete di Barbara Bonansea, hanno centrato la ventunesima vittoria in ventuno partite giocate in questo campionato, espugnando anche il difficile campo della Roma che, tra Supercoppa e Coppa Italia, tanto aveva messo in difficoltà le ragazze di Coach Guarino. Con una sola partita ancora da giocare, l'en plein non è più un traguardo irraggiungibile. La Juve, tramite il proprio sito ufficiale, ha raccolto alcune statistiche sulla gara giocatasi ieri:

MVP BONANSEA - L’attaccante bianconera ha siglato il gol della vittoria per la Juventus, ed è stata inoltre la giocatrice con più passaggi nella metacampo offensiva nel corso di gara (22).

BRILLA BB - Barbara Bonansea ha preso parte ad almeno una rete per la quarta presenza consecutiva in questa Serie A: quattro reti, due assist. Inoltre è andata in gol per la quarta presenze consecutiva in questa Serie A, e tra le compagne di squadra solo Cristiana Girelli ha fatto meglio nella stagione in corso – in due occasioni: sei gare consecutive la prima volta, sette la seconda.

BONANSEA LONTANO DA CASA - Barbara Bonansea è andata a segno in una trasferta di Serie A per la prima volta dal dicembre 2019: tutte le successive otto reti in campionato, di cui sette in questa stagione, erano arrivate in casa.

MARIA ON FIRE - Maria Alves ha preso parte a sei reti nelle ultime cinque presenze di Serie A (un gol e cinque assist, compreso quello odierno), dopo che aveva contato appena quattro partecipazioni al gol (2 reti, 2 assist) nelle precedenti 10 gare di campionato disputate in questa stagione.

STASKOVA CREA - Andrea Staskova è la giocatrice che ha creato più occasioni per le compagne nel match (quattro, almeno due in più rispetto ad ogni altra giocatrice in campo).