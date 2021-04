Tagliafico: “Sofferto molto contro la Juve ma a Torino li abbiamo dominati”

Il giocatore è tornato a parlare della sfida contro i bianconeri

Il calciatore dell'Ajax Nicolas Tagliafico ha parlato intervistato dai microfoni di TMW in vista della sfida di ritorno valevole per i quarti di finale di Europa League, in programma stasera contro la Roma. Il giocatore dell'Ajax, è tornato a parlare della vittoria di tre anni fa contro la Juventus, eliminata proprio dai Lancieri dai quarti di Champions League: "Ho sofferto molto contro la Juve, ho dovuto vivere la gara di Torino come un tifoso e non in campo perché ero squalificato. Ricordo un primo tempo duro, molto equilibrato, ma anche una ripresa in cui l'Ajax ha davvero dominato. Avremmo potuto anche segnare più di due reti, meritando totalmente la vittoria e il passaggio del turno. Direi che coi bianconeri alla fine ci siamo divertiti... Non è stato facile per me restare fuori, in panchina o in tribuna divento ancora più nervoso di quando gioco ".