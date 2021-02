Tacconi: “Ho rischiato di finire in sedia a rotelle. Ora mi sono venute alcune paure addosso”

Le parole dell'ex portiere bianconero che ha parlato del suo passato

"Discussioni con la moglie perché andrò a lavorare in Cina? Non ne abbiamo mai parlato, ma se avessi saputo che avrei messo a rischio il matrimonio andando in Cina, sarei partito prima. Scherzi a parte, c’è la possibilità che io vada, ma da solo, questione di un anno o qualche mese in più. Un anno e mezzo fa mi sono dovuto operare alla schiena perché avevo due vertebre fratturate. Il medico che mi ha operato mi ha detto: 'O ti operi o rimani sulla sedia a rotelle'. Da lì ho iniziato ad avere molte paure. Non so quanto mi resta da vivere, abbiamo una certa età e quest'anno ho perso tanti amici, come Paolo Rossi e Diego Armando Maradona. Mi è venuto il dubbio su quanto mi resta da vivere e voglio riprendermi da un punto di vista mentale. Ho quattro figli e ho sempre pensato alla mia famiglia, adesso voglio riprendermi un po' di vita e andare ad allenare un anno in Cina. Mia moglie ha minacciato di divorziare se parto. Io, però, ho deciso".