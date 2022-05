Andrea Tacconi: “Papà ha iniziato la sua partita, a lui piace vincere”

Il figlio dell'ex portiere e capitano della Juve ha parlato in un'intervista a Repubblica, aggiornando sullo stato di salute di suo padre.

Stefano Tacconi continua a combattere la sua battaglia. Sono passate circa due settimane dall' emorragia cerebrale causata dalla rottura di un aneurisma . Ricoverato d'urgenza, l'ex portiere della Juventus è ancora in ospedale, circondato dall'affetto dei suoi cari. Si susseguono i bollettini medici, seguiti dal popolo bianconero nella speranza di ricevere buone notizie sulle condizioni di salute dell'ex capitano. Oggi il figlio di Tacconi , Andrea , ha parlato in un'intervista a Repubblica.

Ecco le sue parole sulle ultime novità: "L'ultima Tac è buona. Ma i medici ci hanno spiegato che questi sono i giorni del grande rischio, infezioni o una nuova ischemia. Però so che ce la farà. Muove braccia e gambe, risponde agli stimoli, stringe la mano, alza il pollice, apre e chiude gli occhi. Gli abbiamo detto che il Real Madrid è in finale di Champions e che la Juve ha vinto in campionato: ha risposto facendo il segno V della vittoria con le dita".