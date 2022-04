Preoccupazione per Tacconi: ricoverato in prognosi riservata

L'ex portiere della Juventus e della Nazionale è stato ricoverato nell'ospedale di Alessandria dopo un malore accusato stamattina ad Asti.

C'è ansia per le condizioni di Stefano Tacconi. Lo storico ex portiere della Juventus, dove ha militato dal 1983 al 1992, e della Nazionale italiana è stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale di Alessandria. Tacconi ha accusato un malore questa mattina ad Asti, dove sarebbe dovuto essere ospite della 'Giornata delle Figurine'. Dopo essere stato portato subito per le prime cure del caso al pronto soccorso del Cardinal Massaia di Asti, è stato poi trasferito al Santi Antonio e Biagio e Cesare. Nella serata di ieri aveva preso parte insieme al figlio a una cena benefica presso il ristorante Mariuccia di Pratomorone, frazione di Tigliole, in cui parte del ricavato è stato devoluto alla Cri di Asti. In questa occasione aveva presentato anche il suo libro 'Junic'. Proprio con il figlio Andrea negli ultimi anni ha lanciato una linea di abiti sportivi e ha aperto due ristoranti, uno ad Agropoli e l'altro in Ungheria.