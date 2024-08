Tacchinardi: “Mi aspettavo di più dal mercato della Juventus”

Alessio Tacchinardi ha commentato la campagna rafforzamento della Juve sin qui: per l'ex calciatore ci sarebbe ancora molto lavoro da fare

Intervistato per il Corriere di Torino, Alessio Tacchinardi ha parlato della campagna rafforzamento della Juventus. Ecco le sue parole: “Cara Juve non ci siamo. Mi aspettavo di più, ma c’è tempo. E il 10 a Yildiz è un peso. Per fortuna l’avvio di campionato è piuttosto morbido, perché dopo il Como affronteremo il Verona. È una cosa positiva, in attesa degli ultimi rinforzi. Penso alle cessioni di due giovani di valore come Huijsen e Soulè. Penso ai rinforzi che non sono ancora arrivati. Mi sembra che la situazione di Chiesa sia un po’ particolare. Per non parlare della cessione di Szczesny: anziché monetizzare, la Juve ha pagato una ricca buonuscita. Kalulu vorrebbe che il riscatto del prestito fosse si- curo, ma la Juve non glielo garantisce. La Juve voleva Calafiori o Todibo, anche quest’ultimo mi ha sorpreso andando al West Ham, una squadra che, a differenza di quella bianconera, non gioca la Champions e non ha un progetto interessante. Ho grande stima nei confronti della società e di Giuntoli, che è uno dei migliori dirigenti”.

Tacchinardi: “Serve un attaccante importante”

L’ex bianconero ha proseguito: “Mi aspetto un colpo dei suoi, qualcosa sulla falsariga degli acquisti di Kvaratskhelia e Kim. Di Gregorio mi piace. E sono convinto che Thuram abbia tanti margini di crescita: deve salire di livello. Douglas Luiz è un giocatore pronto, fatto e finito. Aspettiamo Koopmeiners, lui sì che ha i cambi di ritmo. Ho fiducia in Thiago Motta, lo apprezzo molto. In attacco qualcuno arriverà… Conceiçao è bravino, e pure Nico Gonzalez. Ma se togli un elemento come Chiesa, poi devi assicurati un attaccante importante. Per Yildiz il 10 è un’investitura pesante, sono oneri e onori. Sono comunque convinto che siano state fatte tutte le valutazioni del caso e che sia stato deciso che Kenan sarà il futuro della Juve”.