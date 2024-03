Tacchinardi: “La Juve ha bisogno di centrocampisti offensivi”

Alessio Tacchinardi, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Tuttosport sul calciomercato della Vecchia Signora, con un focus particolare sul centrocampo: "Koopmeiners e Ferguson? Io li prenderei entrambi. Questa squadra ha bisogno di centrocampisti in grado di fare gol, intensi, di palleggio e attacco alla porta, tutti e due hanno queste caratteristiche. Sono due giocatori da Juve, vale a dire vincenti, con carisma, non si accontentano. Poi dipende anche da chi sarà l'allenatore, ma ingaggerei sia Koopmeiners che Ferguson. Per prenderli la Juve potrebbe sacrificare qualche giovane, l'importante è non privarsi di Soulé, Huijsen e Yildiz".