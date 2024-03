Tacchinardi: “Chi venderei della Juve? Penso Bremer…”

Alessio Tacchinardi, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: "Chi sacrificare? Gli attaccanti giovani e talentuosi li terrei tutti. Piuttosto, se devo proprio fare un sacrificio per mettere a posto i conti, cedo Bremer in Inghilterra e al suo posto lancio Huijsen, che nel prestito alla Roma sta dimostrando di possedere tutte le qualità del difensore del futuro. A Koopmeiners non rinuncerei a prescindere. Koopmeiners? La Juventus, accanto ai tanti giovani bravi, ha bisogno di gente di spessore, soprattutto a centrocampo. L’olandese si sta confermando su ottimi livelli a Bergamo: è decisivo tanto in rifinitura quanto in zona gol. Alla Juventus, in realtà, di rinforzi come Koopmeiners ne servirebbero almeno due-tre in vista del ritorno in Champions e della partecipazione al Mondiale per club a 32 squadre".