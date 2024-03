Juve, hai visto Iling-Junior? Nuovo ruolo e doppietta con l’Inghilterra U21

Decisivo. Questa è la parola che riesce a descrivere meglio la prestazione di Iling-Junior nella partita tra l'Inghilterra U21 e il Lussemburgo. Il giocatore della Juve è stato determinante per gli inglesi, autore di una partita praticamente perfetta e giocata in un ruolo per lui inedito. Il ct lo ha infatti schierato come terzino sinistro, ruolo in cui è riuscito a sprigionare al meglio le sue incredibili doti atletico. E i numeri parlano per lui: due gol e tante occasioni importanti. E pensare che alla Juve Iling sta trovando pochissimo spazio, nonostante un Kostic in netto calo. Che sia il momento di farlo giocare di più?