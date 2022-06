Tacchinardi: “La Juve non ha alibi come l’anno scorso, vedremo cosa farà”

Alessio Tacchinardi è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, per parlare dei temi caldi del mercato. La situazione tra Dybalae Inter sembra sia in fase di stallo: "Non so cosa stia succedendo. Dybala non mi ha mai dato l'impressione di avere un enorme carisma. Era forte in campo almeno fino a tre anni fa. Negli ultimi anni non è più stato a quel livello. Non dico che sia sopravvalutato ma che a livello fisico ora sta facendo fatica. Mi aspetto un Dybala come questo all'Inter, non mi aspetto che torni quello di tre anni fa".