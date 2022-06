Brambati: “La dirigenza della Juventus non mi convince. Su Dybala…”

Massimo Brambati è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nella trasmissione Maracanà, per parlare dei temi caldi del mercato. Sulla situazione di Paulo Dybala: "Non mi pare che ci sia tutta questa fila per prenderlo. Certi grandi club europei non si sono avvicinati, questo evidenzia il fatto che il giocatore non ha fatto così bene da poter meritare così tanto appeal in Europa. Perché nessuno si avvicina? Una domanda bisogna anche farsela. E' stato offerto al Tottenham, ma ha risposto picche. Quando prendi certi giocatori poi devi lasciargli spazio, non puoi lasciarli in panchina. E se hai già Lukaku e Lautaro, all'Inter ci sarebbe da gestire una situazione che va fatta da tecnici bravi in questo aspetto. E' gestito da un procuratore che non è un procuratore e gli effetti si vedono. Viene gestito malissimo. La Juve offrì 7,5-8 più bonus, ma il procuratore bussò all'Inter. La Juve è venuta a saperlo e per questo ha chiuso le porte".