Szczęsny: “Il mio segreto è lavorare e basta. Dobbiamo ancora migliorarci”

Le parole di Szczęsny nel post partita di Atalanta-Juventus terminata 0-0: "Noi giochiamo sempre per i tre punti. Ma credo che sia stato un pareggio meritato. A un certo punto abbiamo capito che non bisognava perdere. Alla fine portiamo a casa un punto importante. Le occasioni per l'Atalanta negli ultimi minuti: è questo l'errore che abbiamo fatto contro il Sassuolo e che non abbiamo fatto oggi. Dispiace per non aver guadagnato i tre punti, ovviamente. La parata su Muriel? Non so come ho fatto onestamente. Dopo l'errore su Laurentié il mio segreto è lavorare e basta. Si accetta e si migliora poi. Abbiamo ancora tanto da migliorare nonostante l'ottima partenza. Oggi abbiamo fatto un ottimo primo tempo. La classifica ancora non si guarda, ora abbiamo il grande Derby e poi dopo la sosta si riparte".