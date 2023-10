Atalanta-Juventus, le statistiche in vista del match: il report

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle statistiche dei bianconeri e dell' Atalanta . Ecco il report: "Da quando è tornato Massimiliano Allegri (stagione 2021/22), la Juventus è la squadra che più volte ha vinto in Serie A con il punteggio di 1-0 (14). Da una parte, solo il Sassuolo (cinque) ha segnato più gol da fuori area di Atalanta (tre) e Juventus (due) nel campionato in corso;

dall’altra, i bianconeri sono la squadra ad averne concessi di più in questa dinamica in questa Serie A (quattro). Solo Napoli (35) e Inter (33) hanno calciato più volte nello specchio rispetto all’Atalanta (32) nella Serie A 2023/24. Solo Reims (71) e Monaco (70) vantano una più alta media di recuperi palla per partita rispetto all’Atalanta (69) tra le squadre dei maggiori cinque campionati europei 2023/24.