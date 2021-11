La Superlega scrive all’UE: “Monopolio UEFA contro valori unione”

Lettera formale dei promotori della competizione nei confronti del monopolio della UEFA in Europa

La Juventus è attesa questo pomeriggio dalla sfida contro la Lazio, in programma allo Stadio Olimpico di di Roma. I bianconeri sono alle prese con alcuni assenti, tornati dalle Nazionali non al meglio e non convocati per la partita di oggi. Oltre ai lungodegenti Bernardeschi e De Sciglio, che rientrerà contro l'Atalanta, Massimiliano Allegri non avrà a disposizione Aaron Ramsey e Paulo Dybala, tornato dalla Nazionale con un problema al polpaccio. La Juventus dovrà cercare la vittoria per agganciare la Lazio in classifica e per non perdere terreno dalle prime della classe: un risultato diverso dalla vittoria complicherebbe ancora di più la classifica dei bianconeri, che rischierebbero di perdere anche il treno Champions.