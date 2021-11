Barzagli: “Lazio-Juventus? Sarà una partita importantissima per entrambe”

Intervistato dalla Lega Serie A TIM, Barzagli ha analizzato il periodo di forma della sua Juventus e la partita contro la Lazio di Sarri

Su Allegri, l'ex difensore bianconero ha aggiunto: "Ci siamo incontrati la prima volta quando io ero un ragazzino, alla Pistoiese, poi me lo ritrovai alla Juve dopo 10 anni. La sua vera forza è l'essere un grandissimo stratega: non si lascia mai scomporre da niente, che sia euforia o negatività. In tanti lo hanno criticato per il gioco o per altre cose, ma lui è un vincente e ha vinto a modo suo. Lui è sempre se stesso e riesce a trasmetterlo alla squadra". I bianconeri affronteranno Maurizio Sarri: "Ha fatto un anno alla Juve e secondo me la sua esperienza in bianconero non si è conclusa nel migliore dei modi. E non è che abbia fatto male alla Juve, perchè uno scudetto l'ha vinto, ma secondo me non si sono lasciati benissimo. Quindi può darsi che abbia un po' di voglia di rivalsa".