Calciomercato Juventus / Affare fatto? Macché: ora può saltare tutto!

La Juventus è tra le società più attive in questo momento. In orbita bianconera infatti continuano a circolare tantissime notizie di mercato, sia per quanto riguarda possibili addii che per quanto riguarda nuovi colpi in entrata. Nel calderone di calciomercato della Juventus sono dunque finiti tantissimi nomi e gennaio sarà un mese molto caldo da questo punto di vista.