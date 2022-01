Supercoppa Italiana: designato il sestetto arbitrale

La Lega Serie A ha reso ufficiale la designazione degli ufficiali di gara, e dei suoi assistenti per la partita in programma mercoledì sera a San Siro

La partita di ieri sera non ha lasciato solo cose positive però, sia per quanto riguarda il breve che per quanto riguarda il lungo termine: ieri sera infatti FedericoChiesa è stato costretto ad uscire dal campo durante il corso del primo tempo, e gli esami a cui si è sottoposto questa mattina il giocatore hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, con il calciatore che dovrà stare fuori almeno sei mesi. Una brutta tegola per la Juventus, alla quale si aggiungono quelle relative alle squalifiche di Cuadrado e DeLigt: il colombiano è stato ammonito e, in quanto diffidato, salterà la partita in programma mercoledì sera contro l'Inter e valevole per la Supercoppa Italiana, così come Matthijs De Ligt, espulso in occasione del rigore per i giallorossi, e squalificato anche lui per il match.