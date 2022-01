Juve, brutte notizie per Allegri: Cuadrado e De Ligt out in Supercoppa

Cuadrado e De Ligt sono stati squalificati e salteranno la finale di Supercoppa italiana tra Inter e Juve. Come cambierà la difesa?

Anche in una serata così bella, però, non sono mancati i problemi. Innanzitutto l'infortunio di Chiesa, che tiene in ansia la Juventus, e in secondo luogo le squalifiche di Cuadrado e De Ligt. Il terzino colombiano nel corso del primo tempo è stato ammonito per un fallo su Afena-Gyan ed essendo già diffidato salterà la prossima partita. Il centrale olandese, invece, è stato espulso per somma di amonizioni, la seconda ricevuta per il tocco di mano che ha portato al rigore (parato) sul finire del secondo tempo. I due difensori salteranno quindi la prossima partita: l'Udinese? Purtroppo no.