Sudakov: “Juve? Ho sentito le voci di mercato, mi fa piacere”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport il talento ucraino dello Shakthar Sudakov ha parlato delle voci di mercato che lo vorrebbero alla Juve : "Sì, lo so, mi fa piacere . Io la seguo su tik tok… Ma sono i club che scelgono i giocatori, non io. Da piccolo mi piaceva vedere Sheva, Ibra e Kakà. Talento, fantasia e personalità".

Sul calcio italiano ha aggiunto: "Vedo i match del Milan e dell’Inter in Europa, anche la Juve. Ma pure Roma, Napoli, i più forti sempre mi interessano, mi piace guardare il calcio in tv, i club che giocano bene, interessanti, attraenti e che fanno possesso. Mi piacciono i centrocampisti azzurri: Zaniolo Barella, Locatelli. L’Italia è molto forte, è campione d’Europa in carica, ho grande rispetto. Ma noi lotteremo per vincere e fare il nostro meglio. Poi battere l’Italia e qualificarci all’Euro è il nostro sogno. Dopo la pace, ovviamente".