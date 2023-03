Streich: “Se la Juventus non passasse sarebbe una sorpresa per tutti”

Il tecnico del Friburgo ha presentato la partita in programma domani in Germania nella conferenza stampa di vigilia

La Juventus scenderà domani in campo contro il Friburgo, nella partita valvole per il ritorno degli ottavi di finale di EuropaLeague. I bianconeri partiranno dal risultato di 1-0 ottenuto all'andata, ed il tecnico dei tedeschi Christian Streich ha parlato in conferenza stampa presentando la partita.

"Tutti conosciamo Di Maria, lui è una minaccia costante, farebbe la differenza ovunque. Spero che non sia infortunato, sarebbe uno spettacolo vederlo per tutta Friburgo. Mi dispiacerebbe se non giocasse, se non ci dovesse essere sarebbe un peccato per chi ama il calcio".

"Ieri ho lasciato una giornata libera ai ragazzi, contro l'Hoffenheim è stata una gara dura. Nei primi 25' all'andata la Juventus ci ha fatto giocare avanti e anche negli ultimi minuti, erano stanchi, così ci hanno permesso di alzare un po' il baricentro. Se avessimo giocato meglio nel finale e sfruttato meglio i passaggi, di sicuro saremmo stati pericolosi. Domani non dobbiamo perdere il pallone nelle zone calde, perché all'andata abbiamo preso tre contropiedi. Devo decidere come fare per riuscire a trovare l'equilibrio".

"Siamo sulla strada giusta, è importante giocare non solo in verticale ma anche in orizzontale per cercare l'affondo. Purtroppo non abbiamo potuto fare molti allenamenti, ultimamente sono state solo sedute defaticanti. Contro l'Hoffenheim abbiamo giocato col 4-3-2-1, per domani non lo so. Ma serviranno equilibrio e coraggio, senza poi fare quei due-tre errori con cui la Juventus ti castigherebbe".

"Non possiamo pareggiare, dobbiamo solo vincere. Noi sentiamo pressione ma la sentirà anche la Juventus che è favorita. Se non dovesse passare sarebbe una grande sorpresa per tutti... Proveremo a fare uno o due gol".