Stendardo: “Allegri è stato bravo ha fare il massimo con la Juventus”

Guglielmo Stendardo è intervenuto a One Football Club, trasmissione in onda sulle frequenze di One Station Radio. L'ex calciatore e avvocato, ha parlato di alcuni temi caldi che riguardano la Serie A, tra cui anche di Juventus. Stendardo ha comparato la stagione difficile dei bianconeri con quella del Napoli, ma elogiando comunque il lavoro del tecnico Massimiliano Allegri. Ecco cosa ha detto: “Non c’è partita. La vera differenza credo l’abbiano fatta gli allenatori. Spalletti a Napoli ha convinto con quel che possiamo definire il più bel calcio d’Europa. La Juventus, invece, ha deluso le aspettative anche per un problema tecnico. Le vicende giudiziarie hanno sicuramente influito sulla testa dei giocatori, ed Allegri è stato bravo ad ottenere il massimo in quella situazione. Ciononostante, l’eliminazione europea è una delusione troppo grande. I bianconeri, dunque, hanno deluso tanto dal punto di vista tecnico”.