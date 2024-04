Spinelli sta con Allegri: “Nel calcio contano solo i risultati”

Aldo Spinelli, ex presidente del Livorno, ha detto la sua su Allegri, allenatore della Juve. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: "Non ho visto il derby, mi hanno detto che non è stata una grande partita. L'importante è che il Bologna abbia pareggiato, così non si è avvicinato al terzo posto. State tranquilli, il terzo posto lo raggiunge sicuramente. E' ad un passo dal conquistare la finale di Coppa Italia, quindi è in linea con gli obiettivi fissati dalla società ad inizio stagione. Ma Max è come Capello, a lui importa portare a casa i tre punti. E non gli importa se deve difendere l'1-0 come contro la Fiorentina. Giocar bene, poi, non è sinonimo di vittoria al 100%. Nel calcio conteranno sempre di più i risultati".