Da Morata a Cuadrado, cinque curiosità su Spezia-Juventus

A poche ore dall'inizio di Spezia-Juventus, il club bianconero ha reso note cinque curiosità interessanti sul match

Manca sempre meno alla sfida tra Spezia e Juventus, un match fondamentale per il campionato dei bianconeri. La squadra di Massimiliano Allegri, infatti, ha iniziato la stagione nel peggiore dei modi ed è attualmente ferma a due punti dopo le prime quattro giornate. Per non aumentare il già grande distacco nei confronti delle avversarie al titolo, vincere sarà fondamentale . Sul proprio sito ufficiale la Juventus ha pubblicato cinque interessanti curiosità sul match contro la squadra ligure:

Sulla carta la partita contro la squadra di Thiago Motta dovrebbe essere alla portata dei bianconeri, ma questo inizio di stagione ricco di problemi ha dimostrato che l'esito di nessuna partita è scontata. Servirà massima concentrazione e una prova di livello, utili a scacciare le critiche che piovono nei confronti dell'allenatore e della squadra. Massimiliano Allegri potrà contare su praticamente tutta la rosa al completo, l'unico non convocato è Giorgio Chiellini. In attacco ci sarà spazio dal primo minuto per Kean, che farà rifiatare Alvaro Morata, alle prese con un leggero problema muscolare ma regolarmente convocato. In vista del molti impegni ravvicinati, un turno di riposto anche per Manuel Locatelli, non al meglio della condizione fisica. Turnover anche in difesa, dove De Sciglio scalpita per una maglia da titolare sulla sinistra, ai danni di Alex Sandro.