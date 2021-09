Verso Spezia-Juventus, bianconeri nettamente favoriti nei pronostici

Questa sera la Juventus affronterà fuori casa lo Spezia. Secondo i bookmakers, i bianconeri sono nettamente favoriti

redazionejuvenews

Mancano meno di 24 ore all'inizio di Spezia-Juventus. Per i bianconeri vincere sarà fondamentale per cercare di risollevare un inizio di campionato alquanto disastroso. Al momento la classifica vede la squadra di Massimiliano Allegri in zona retrocessione, ferma a due punti, figli di due pareggi e due sconfitte nelle prime quattro giornate di campionato. Lo Spezia di Thiago Motta è sulla carta una squadra decisamente abbordabile, ma in questo momento i tre punti sono troppo importanti per poter permettersi di sottovalutare l'avversario. Recuperare i 10 punti di svantaggio sulla prima in classifica è ancora possibile, ma non saranno ammessi altri errori e il tempo stringe.

Secondo i bookmakers, la Juventus è nettamente favorita sullo Spezia. Le quote vedono la vittoria della squadra di Massimiliano Allegri a circa 1,42, contro l'8,00 dello Spezia. Decisamente più plausibile il pareggio, quotato attorno al 5,25. In parole povere, secondo gli scommettitori la vittoria della Juventus è il risultato più probabile, seguito dal pareggio e poi dalla vittoria della squadra ligure. I precedenti invece sono leggermente a favore dei bianconeri: le due squadre, infatti, si sono affrontate soltanto quattro volte, due vittorie per la Juventus, un pareggio e una sconfitta.

Guardando invece al momento di forma, la squadra di Thiago Motta è reduce da una vittoria al fotofinish contro il Venezia. I tre punti sono arrivati grazie a due grandissimi gol di Bastoni e Bourabia, sicuramente tra gli uomini più in forma nel centrocampo spezzino. La Juventus, invece, non ha ancora vinto in campionato e nel corso dell'ultima giornata di Serie A ha pareggiato contro il Milan di Stefano Pioli. Una vittoria sarebbe fondamentale per la classifica e per l'umore all'interno dello spogliatoio. Le critiche nei confronti di Allegri e della sua squadra piovono da tutte le parti e per scacciarle ci sarà bisogno di una prestazione di livello, da vera Juventus.