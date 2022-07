Spalletti: “Io preferisco Koulibaly a tutti, Dybala piace”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco le sue parole: "Io rimango sempre dello stesso avviso. Io preferisco sempre Koulibaly a tutti. Mi viene facile perché lui, come calciatore del Napoli, è quello che ha la media punti più alta. Quando in campo c'è stato lui abbiamo fatto più punti. Se lui dovesse scegliere di andare noi non finiremo mai di ringraziarlo per tutto ciò che ci ha insegnato e per tutto ciò che ci ha dato per farci giocare la Champions League quest'anno. Lui è buonissimo, fortissimo. Quest'anno sarebbe anche capitano. Se sceglierà cose differenti gli augureremo il meglio perché se lo merita tutto. E guai a chi gli dirà qualcosa se dovesse fare scelte diverse".