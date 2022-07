Mourinho: “Sono frustrato”. E vorrebbe Dybala tenendo Zaniolo…

Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico della Roma è insoddisfatto del mercato e vorrebbe la Joya, tenendo l'obiettivo dei bianconeri.

redazionejuvenews

Acque agitate in casa Roma. Oggi il Corriere dello Sport ha lanciato una bomba nell'ambiente giallorosso. Il quotidiano romano infatti riporta dei virgolettati molto significativi di José Mourinho: "Si vede dalla faccia che sono preoccupato? Sono un po’ frustrato per il mercato, ma tranquillo, tranquillo", avrebbe confessato all'inviato del giornale. Il tecnico portoghese insomma lancia segnali di insoddisfazione per un mercato che non decolla per il club giallorosso, a pochi giorni dalla partenza per il ritiro in Portogallo. A oggi infatti a Trigoria sono arrivati solo Matic, Svilar e Celik, a fronte di una perdita importante come quella di Mkhitaryan, che è andato a parametro zero all'Inter.

Lo Special One non è un personaggio facile da gestire per una società, soprattutto quando è di malumore. Questo infatti è stato l'atto più esplicito, ma già nei giorni scorsi aveva lanciato dagli indizi social sull'attesa di rinforzi. Secondo il Corriere, per placare le sue ire, Mourinho avrebbe chiesto ai Friedkin l'ingaggio di Paulo Dybala. La Joya sarebbe il colpo ideale a livello tecnico e la situazione di standby venutasi a creare con l'Inter è l'occasione perfetta per inserirsi e aggiudicarsi l'ex numero 10 della Juventus. Questo è il tipo di acquisti che chiede il tecnico per alzare l'asticella e guardare più in alto rispetto al sesto posto dello scorso anno.

Ma non solo. Sempre secondo il giornale di Roma, Mourinho vorrebbe anche trattenere Nicolò Zaniolo, insieme all'arrivo dell'argentino. Questa è la via indicata dal portoghese per rendere la squadra competitiva, come più volte ha chiesto alla società, persino a pochi minuti dal fischio finale della finale di Conference League vinta a Tirana. Una soluzione che però sembra difficile da attuare economicamente. La Juve infatti insiste per Zaniolo e tornerà alla carica per il classe 1999, proponendo un prestito oneroso a 10 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni. La Vecchia Signora non molla Zaniolo, nonostante Mou.