Juve, senti Sissoko: “Vlahovic può superare Trezeguet”

L'ex centrocampista maliano elogia il nuovo centravanti bianconero, facendo paragoni importanti. Ecco le sue parole sulla squadra di Allegri.

redazionejuvenews

La nuova Juventus di Allegri sta facendo sognare i tifosi e parlare molti. Dopo un avvio di stagione da dimenticare, il tecnico toscano ha rimesso in piedi la squadra e il mercato ha dato la spinta decisiva per ritrovare smalto e qualità anche nelle prestazioni, oltre che nei risultati. L'uomo simbolo di questa rinascita è ovviamente Dusan Vlahovic, che sta trascinando la squadra con grinta e fame di gol. A Tuttosport ne ha parlato anche l'ex bianconero Mohamed "Momo" Sissoko.

Il suo parere sul colpo di mercato è molto positivo ed elogia anche la scelta del giocatore: "Credo che Vlahovic abbia fatto la scelta giusta ad andare a giocare in un grande club come la Juventus. In Italia questa cosa è stata percepita come un tradimento, ma alla fine si tratta solo di calcio. Però è vero che il presidente della Fiorentina l'ha presa molto male quando lui è andato ai bianconeri, una loro avversaria storica. Ma tutto sommato sono solo scelte di carriera".

Per Sissoko Vlahovic avrà un grande futuro alla Juventus: "Spero che abbia molto successo con il suo nuovo club. Lui ha tutte le caratteristiche per lasciare un segno nella storia della Juve. Porterà molti gol alla squadra e tanta qualità a tutto il reparto offensivo. Lo abbiamo già visto in campo, giocando bene e segnando. Ha dimostrato come sia un giocatore pronto a reggere la pressione e a segnare tanto, perché ha tutte le qualità per farlo".

L'ex centrocampista dice la sua su un paragone importante come quello con David Trezeguet, di cui è stato compagno di squadra per due anni in bianconero: "Ha ancora molto lavoro da fare. Trezeguet ha fatto realmente la storia della Juve, ha segnato molti gol. Ma Vlahovic è giovane e ha grande qualità: se dovesse far parte di un progetto a lungo termine, credo che avrebbe la possibilità per superare anche David, che per me è stato un grande centravanti, che ha lasciato il segno in Serie A".