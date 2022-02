Vieri: “Con Vlahovic la Juve può vincerle tutte, è devastante”

L'ex attaccante ha parlato

redazionejuvenews

Christian Vieri, ex attaccante, ha parlato ai microfoni della Bobo Tv di vari temi tra cui il neo attaccante della Juve, Dusan Vlahovic: "E' forte, sa giocare, lo sa fare anche da solo. E' cattivo, è una belva. Potrà solo migliorare con la Juventus e la squadra farà un salto di qualità con lui. Vlahovic sa andare in porta, crea tanto e la squadra cresce: e poi ha Dybala, Cuadrado, ha tutto. E porta la squadra trenta metri più su. Anche Dybala avrà più spazi e farà meglio sicuramente. Agnelli ha fatto un colpo devastante: per me possono vincere tutte le partite che restano in campionato.

L'Atalanta? E’ un po’ a pezzi, ha perso il suo bomber fino a fine stagione…lo perdo anche io al fantacalcio. Non è nel miglior momento l’Atalanta, ma sarà sempre una battaglia. Roma? Squadra disorganizzata, ognuno va per conto suo. Non l'ho vista bene: vince a Bergamo e la partita dopo è all'opposto. Gli manca continuità da inizio stagione. Mou? È tutto l'anno che critica la Roma, non è giusto farlo tutte le settimane. Non va bene massacrare la squadra. Bisogna cercare di migliorarla e di lavorare.

Inter? Inzaghi ha fatto un grandissimo lavoro con la Lazio negli ultimi 4/5 anni, davvero notevole. La Lazio era sempre lì, adesso invece con Sarri ci sono troppi alti e bassi e non va di certo bene. Con Inzaghi negli anni non c'erano alti e bassi, ed è anche andato in Champions League un anno ed è stato incredibile. Vedo la Roma avanti nel progetto rispetto alla Lazio, non mi piacciono le dichiarazioni in merito al Napoli. E poi, dopo Firenze, prende una batosta col Milan. Sarri non sta facendo un buon lavoro, non vediamo il gioco di Sarri. Non è continua la Lazio, con Inzaghi è stata continua per 5 anni".