Juve, con una vittoria a Bergamo calendario in discesa

I bianconeri stasera affronteranno l'Atalanta in un match dal sapore di Champions. In caso di vittoria, poi ci sarà un cammino più semplice.

Stasera la Juventus affronterà a Bergamo l' Atalanta in quello che attualmente sembra un vero e proprio s pareggio per il quarto posto . I bianconeri hanno 2 punti di vantaggio sui nerazzurri, che però hanno una partita in meno, quella rinviata contro il Torino. In caso di vittoria al Gewiss Stadium, la squadra di Allegri si proietterebbe a 5 lunghezze di distanza dalla Dea e diventerebbe padrona del proprio destino, almeno per quanto riguarda la qualificazione alla massima competizione europea . Una prospettiva che però potrebbe non essere più la massima aspirazione in casa Juve.

Questo sarà il penultimo scontro diretto con le prime della classe. Poi rimarrà solo l'Inter ad aprile come match di cartello. Da qui alla fine della stagione infatti la Vecchia Signora dovrà affrontare le seguenti sfide: Torino, in casa, Empoli, in trasferta, Spezia, in casa, Sampdoria, in trasferta, Salernitana in casa. E poi ancora Inter, in casa, Cagliari, in trasferta, Bologna, in casa, Sassuolo, in trasferta, Venezia, in casa, Genoa, in trasferta, per chiudere con Lazio, in casa, e Fiorentina, in trasferta. Nel frattempo le altre contendenti avranno invece altri scontri diretti, da poter sfruttare per accorciare le distanze. Insomma stasera la squadra di Allegri ha una grande occasione: la vittoria può garantire un rush finale davvero interessante.