Sissoko: “Caso Lukaku? I tifosi della Juventus non sono razzisti”

Momo Sissoko, ex centrocampista della Juventus, ha detto la sua sulla situazione del club bianconero, parlando anche del caso Lukaku.

redazionejuvenews

Momo Sissoko, ex centrocampista della Juventus, ha detto la sua a Juventusnews24, parlando anche del tema razzismo. Ecco le sue parole: "Tifosi razzisti in Italia? No, e tantomeno lo sono i tifosi della Juventus. Tra loro ho tanti amici che mi trattano come fossi loro fratello. È un’assurdità che nel 2023 si debba assistere ancora a queste scene. Anche io fui vittima di insulti razzisti in uno stadio italiano, ma sono passati 15 anni. Possibile che non sia cambiato nulla? Ne sono veramente dispiaciuto. La soluzione? Sbattere fuori questi ignoranti dallo stadio, come fanno in Inghilterra. Ed educare il più possibile. Il razzismo, verso chiunque, è sempre sbagliato.

Esultanza Lukaku? Non un gesto di sfottò verso i tifosi che magari, vista la situazione, lo hanno frainteso. Ma Romelu non voleva provocare nessuno, ha fatto lo stesso in Nazionale. Juve-Inter? Mi è sembrata buona Juventus, in continuità coi risultati ottenuti negli ultimi mesi. Pare che i problemi extra-campo abbiamo compattato la squadra. E poi ora ci sono dei giocatori che si stanno esprimendo a un livello superiore come Rabiot e Di Maria.

Pogba? Non lo so. Ha avuto diversi problemi, fisici ed extra campo. Ho visto che è tornato con la squadra: se sta bene farà la differenza e sarà protagonista. Paredes? Non è facile stare nella Juventus, lui non si è adattato. In questo momento Allegri non lo vede e si fida più di Locatelli".